Milan em Lisboa para baixar dívida de Rafael Leão

O diretor desportivo do Milan, Paolo Maldini, já esteve duas vezes em Lisboa reunido com Frederico Varandas com o objetivo de tentar convencer o líder leonino a baixar a dívida de Rafael Leão que se situa nos 20 milhões de euros, depois de ter sido condenado a indemnizar o Sporting, após ter abandonado o clube na sequência da invasão de Alcochete, apurou o Correio da Manhã.

O clube italiano está em processo de renovação de contrato com o internacional português, mas a exigência do avançado, agenciado por Jorge Mendes, é que assumam a dívida de Rafael Leão ao clube de Alvalade. O Sporting mantém-se intransigente e exige a totalidade da dívida.