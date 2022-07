Jorge Jesus desistiu de contar com Taremi, abrindo caminho ao Milan. "Gosto muito das características dele, mas tenho quatro jogadores para aquela posição. Essa possibilidade não se coloca", disse esta quinta-feira o treinador do Fenerbahçe, ao Canal 11, depois de a imprensa turca ter noticiado o seu interesse no dianteiro iraniano.









