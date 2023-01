Milhares de adeptos saúdam Cristiano Ronaldo na apresentação no Al Nassr

Milhares de adeptos saudaram esta terça-feira o futebolista Cristiano Ronaldo na sua apresentação como novo jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, com o português a assumir estar entusiasmado com o novo passo na carreira.

Já depois das 20h00 locais (17h00 em Portugal continental), Ronaldo pisou pela primeira vez o relvado do Mrsool Park, em Riade, praticamente lotado para receber o português.

Com o público a gritar em uníssono por Ronaldo, o português assegurou estar "entusiasmado" por chegar ao clube, garantindo querer "fazer as pessoas felizes".

Após algumas palavras no relvado, Ronaldo autografou e chutou algumas bolas para a bancada, além de tirar uma fotografia com jogadores da formação e elementos da equipa feminina, recebendo a sua família no final.

Antes de subir ao relvado, Ronaldo foi apresentado aos seus novos companheiros de equipa, com quem vai fazer já esta terça-feira o seu primeiro treino, às ordens do francês Rudi Garcia.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.