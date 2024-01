Milhares de adeptos do Sp. Braga resistiram até de madrugada para proporcionar uma receção apoteótica aos ‘heróis de Leiria’, que tinham acabado de ganhar a Taça da Liga diante do Estoril (5-4 no desempate por penáltis, após empate 1-1 nos 90’).









A festa em Braga começou assim que o canarinho Tiago Araújo falhou o penálti decisivo. A celebração do Estádio de Leiria rapidamente se estendeu pela cidade dos arcebispos.

Apesar de estarem em várias artérias da cidade, foi junto ao Estádio Municipal de Braga que se concentrou a maioria dos adeptos. “É mais uma taça para Braga”, gritavam, enquanto aplaudiam os jogadores. Ricardo Horta foi o mais solicitado.