A 26 de outubro de 2022, depois de ter ganho fora ao Club Brugge por 4-0, foi já no avião que a equipa do FC Porto festejou a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões graças ao empate (2-2) entre Atlético Madrid e Bayer Leverkusen. Um sucesso desportivo que se revelou indispensável para a saúde financeira da SAD que, dias depois, logo em novembro, já estava a antecipar os 9,6 milhões de euros do prémio da UEFA.









