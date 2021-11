Milhões de euros desviados do Benfica: Novos dados podem mudar tudo na investigação a Vieira

A CMTV tem novos dados exclusivos que podem mudar tudo na investigação a Luís Filipe Vieira.

Segundo vai ser revelado no programa Liga D’Ouro, da CMTV, e em maior detalhe na edição impressa do Correio da Manhã desta sexta-feira, em causa estão suspeitas que envolvem muitos milhões de euros. Terá sido dinheiro que foi desviado do clube da Luz. Há suspeitas de um esquema em que estaria envolvido o antigo presidente do Benfica. Esta é uma notícia exclusiva da CMTV e do Correio da Manhã.

