Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milinkovic-Savic e Immobille renovam com a Lázio até 2023

Sérvio conta já com 128 jogos pela Lázio e 25 golos marcados e é um dos futebolistas mais pretendidos da Europa.

19:01

O médio sérvio Sergej Milinkovic-Savic e o avançado italiano Ciro Immobile renovaram esta segunda-feira os respetivos contratos com a Lazio, atual sétima classificada da Serie A italiana de futebol, até 2023, de acordo com a direção do clube.



"A S.S. Lazio anuncia a extensão dos contratos económicos dos futebolistas Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic até 30 de junho de 2023", informou a equipa de Roma em comunicado oficial.



Savic extendeu por mais um ano o contrato estabelecido com a Lázio, em 2015, aquando da sua chegada a Roma, proveniente do Genk da Bélgica. O jogador tem nacionalidade sérvia, mas nasceu em Lérida (Espanha) em 1995, durante a passagem do seu pai, o antigo futebolista Nikola Milinkovic, pelo clube catalão.



O sérvio conta já com 128 jogos pela Lázio e 25 golos marcados. É atualmente um dos futebolistas mais pretendidos pelos clubes 'grandes' da Europa.



Immobile, que chegou à capital italiana proveniente do Sevilha em 2016, prolongou igualmente o seu contrato até 2023. Até ao momento, disputou 96 partidas com a camisola 'biancoceleste', apontando 72 golos. Na época 2017/2018, conquistou e partilhou o título de 'artilheiro' máximo da Serie A, com 29 golos apontados, tal como o argentino Mauro Icardi.