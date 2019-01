Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militão assume vaga de Maxi no FC Porto

Joia portista vai ser opção como lateral-direito no onze frente ao Desp. Chaves.

Por António Pereira e Francisco Laranjeira | 01:30

A lesão de Maxi Pereira, no confronto com o Sporting, abriu um problema na lateral direita da defesa portista ao técnico Sérgio Conceição para o confronto de sexta-feira frente ao Desp. Chaves, a partir das 19 horas, a contar para a 18ª jornada da Liga.



Sem alternativa ao internacional uruguaio no plantel, o plano do líder dos dragões passa por desviar Éder Militão para a lateral, abrindo assim espaço para a entrada de Pepe no onze, formando dupla com Felipe no eixo defensivo azul-e-branco.



Não é uma posição estranha ao jovem central canarinho, de 20 anos, que cumpriu na formação do São Paulo inúmeros jogos como lateral-direito.

Frente ao Leixões, em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, o congolês Mbemba foi a escolha inicial para render o internacional uruguaio no onze, mas deve ceder o lugar a Éder Militão frente ao Desp. Chaves.



Maxi Pereira tem cumprido tratamento ao problema muscular na coxa direita em contrarrelógio para voltar às opções de Sérgio Conceição para o clássico frente ao Benfica, agendado para o próximo dia 22, a contar para a ‘final four’ da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga.



Danilo de baixa durante um mês

Ausente por lesão está Danilo, que padece de uma entorse no tornozelo direito, contraída em Alvalade. O médio-defensivo, de 27 anos, é baixa para Sérgio Conceição durante um mês e integra um grupo de indisponíveis composto por Otávio, Aboubakar e Marius.



Marques critica arbitragem

Francisco J. Marques usou o Twitter para criticar a arbitragem na Taça de Portugal. "Um penálti e uma expulsão perdoada. Um golo mal anulado ao FC Porto. Como pode ser falso o futebol sem VAR e como há quem queira que o tempo volte para trás", disse o diretor de comunicação.



PORMENORES

Cobiçado

Éder Militão tem sido alvo de cobiça dos ‘tubarões’ do Velho Continente. Manchester United e Real Madrid são os mais interessados no jovem defesa.



Médio-defensivo

À passagem dos 70 minutos, Sérgio Conceição lançou Militão no jogo com o Leixões e o brasileiro cumpriu como médio-defensivo.