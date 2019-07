Militão é apresentado no Real Madrid

O futebolista internacional brasileiro Éder Militão disse esta quinta-feira que chegou ao "melhor clube do mundo", durante a apresentação como jogador do Real Madrid, para o qual se transferiu do FC Porto.



"Estou muito feliz com este momento, de jogar no melhor clube do mundo", disse o central, de 21 anos, que representou na última época o FC Porto e saiu para os 'merengues' por 50 milhões de euros.



Militão realizou hoje os testes médicos no hospital universitário La Moraleja, em Madrid, pouco antes de ser apresentado numa cerimónia com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, na tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu.



O defesa estava há muito anunciado como reforço para o treinador francês Zinedine Zidane, mas, após o final da época, integrou o estágio do Brasil, que no sábado conquistou a Copa América, ao vencer na final o Peru por 3-1, com o central a entrar em campo aos 77 minutos.



Hoje, Militão disse que jogar no Real Madrid "é um sonho de criança" e prometeu trabalhar no máximo das suas capacidades no clube da capital espanhola.



"Podem ter a certeza que vou dar tudo com esta camisola, que está no meu coração. Foi o coração que me ajudou a chegar aqui, vou deixar tudo em campo e espero ter uma grande época e fazer história", acrescentou.



O jogador assinou um contrato com o Real Madrid válido por cinco épocas, até junho de 2025.