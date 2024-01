Militar da GNR entra em campo e vê cartão branco em jogo de futebol

No final do encontro, a árbitra exibiu um cartão branco ao militar, como reconhecimento do "gesto de fair-play", explicou a GNR.



Leia também Adelino Santos tem 92 anos e há 37 que é massagista do Caldas



Desportiva de São Romão e o Sporting Clube Celoricense, um jovem futebolista lesionou-se.No final do encontro, a árbitra exibiu um cartão branco ao militar, como reconhecimento do "gesto de fair-play", explicou a GNR.

Um militar da GNR viu um cartão branco durante um jogo de futebol do escalão sub-13, na Guarda, no domingo.No decurso do encontro entre a Associação