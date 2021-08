Com dois golos na segunda parte, onde vincou a sua superioridade, o Sp. Braga ganhou com justiça no terreno do Marítimo.









A equipa forasteira entrou melhor no jogo e assumiu as despesas do mesmo, aceitando o convite do Marítimo para ter bola. Na melhor fase dos minhotos, na primeira parte, brilhou na defesa madeirense o central Zainadine, com um grande corte a tirar o pão da boca a Mario González aos 9 minutos.





A meio da etapa inicial o Marítimo ficou melhor no jogo. A equipa conseguiu jogar alguns metros mais à frente mas mostrou grande dificuldade em entrar na área dos bracarenses. O intervalo chegou sem que o que se viu até aí deixasse saudades, por falta de situações de golo.

A entrada de Galeno para o lugar de Piazón, no início do segundo tempo, deu novo fôlego ao Sp. Braga. Que chegou ao golo aos 61’, por Raúl Silva, de cabeça, após pontapé de canto. O Marítimo reagiu mas os minhotos não se desorganizaram e voltaram a marcar de bola parada, agora através de um livre cobrado por Ricardo Horta (69’). O jogo ficou sentenciado nesse instante.