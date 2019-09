Minhotos rumo à conquista da Liga Europa

O Sp. Braga e o V. Guimarães disputam esta quinta-feira (19h30) o acesso à fase de grupos da Liga Europa, ao defrontarem os russos do Spartak Moscovo e os romenos do Steaua Bucareste, respetivamente, na primeira mão do play-off.Os bracarenses, liderados por Sá Pinto, recebem o Spartak Moscovo e o técnico espera um jogo com um grau de dificuldade bastante elevado: "Será um jogo da mesma exigência de um com Benfica, FC Porto ou Sporting. Trata-se de um adversário maduro, com jogadores internacionais nos diversos setores, com experiência e qualidade, muito perigosa no contra-ataque e no ataque rápido".Para Sá Pinto, "os detalhes vão fazer a diferença nesta eliminatória", considerando que são duas equipas com valor para estarem na fase de grupos. "É importante fazer um bom resultado e isso passa por não sofrer e marcar golos: é o resultado que queremos", afirmou aludindo à vitória na partida.Os bracarenses vêm de uma derrota em Alvalade, por 2-1, mas garante que não vai fazer gestão de jogadores: "Faço uma convocatória a pensar que aqueles jogadores são os melhores para aquele jogo. Tenho muitos e bons jogadores, mas não os posso meter a todos. Estou muito satisfeito com a prestação de todos", frisou.Já Ivo Vieira, técnico do V. Guimarães, admite que esta deslocação à Roménia para defrontar o Steaua Bucareste não se afigura fácil. "Esta é uma fase em que há muita responsabilidade. Temos de lutar para que os resultados surtam a nosso favor. O play-off não vai mudar o que temos feito. Vamos com o intuito de ganhar, competitivos e organizados, como vamos para os outros jogos", disse.O técnico vimaranense realçou que o seu conjunto vai tentar encarar a partida somente concentrado em "ter bola, atacar e fazer golo", de forma "equilibrada e consciente".A entrada na fase de grupos da Liga Europa vale 3 M € mais uma verba estabelecida pelo ranking da UEFA. Cada vitória na fase de grupos vale 560 mil euros, um empate 190 mil euros. O 1º lugar do grupo vale um milhão e o segundo lugar rende metade. A passagem aos 32 avos de final e aos 16 avos de final rende meio milhão cada.O V. Guimarães não vai jogar no recinto do Steaua Bucareste, a Arena Nacional, mas sim no Estádio Marin Anastasovici, na cidade de Giurgiu, 60 quilómetros a sul, por imposição da UEFA.