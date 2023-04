As miniférias concedidas por Roger Schmidt aquando dos jogos das seleções em março são apontadas internamente no Benfica como o principal motivo para a quebra de rendimento da equipa nos dois últimos jogos. As derrotas frente a FC Porto e Inter (1-2 e 0-2, respetivamente) são justificadas com a menor pujança física que deixou as águias órfãs de dois dos principais ingredientes do futebol atrativo trazido pelo técnico alemão: a alta intensidade e a velocidade.









