Antes da conclusão do inquérito interno à atuação dos militares da GNR, no caso da agressão de Pedro Pinho a um repórter de imagem, na segunda-feira, em Moreira de Cónegos, o ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, não se pronuncia sobre o ocorrido. No entanto, apurou o CM junto de fonte próxima do governante, o MAI admite, caso se confirme a ação tardia dos militares, a aplicaç...