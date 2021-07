Eduardo Cabrita: Direito de manifestação junto a Alvalade foi “manifestamente abusivo”. Pedida intervenção da PGR

O ministro da administração interna, Eduardo Cabrita, apresentou esta sexta-feira as conclusões do inquérito às celebrações do Sporting como campeão do título.De acordo com o ministro, o Sporting não cooperou no inquérito da inspeção feito pelo IGAI para apurar responsabilidades da PSP. "O Sporting não respondeu a qualquer pedido de esclarecimento", aponta Eduardo Cabrita.Eduardo Cabrita iliba ainda PSP no modelo de comemoração da festa do Sporting que diz ser da responsabilidade do clube e da câmara de Lisboa. "A PSP não autorizou os festejos", acrescenta ainda.Defende que as propostas da PSP não foram acolhidas pelo promotor do evento, o Sporting, e que não existe cooperação do clube. Foi pedido ao clube de Alvalade sete blocos de questões relacionadas com os festejos às quais não se obteve resposta.O ministro fala ainda do "uso manifestamente abusivo do direito a manifestação" nestes festejos sendo pedida intervenção da PGR. Sobre as responsabilidades do Ministério da Administração Interna, Cabrita atira a responsabilidade para a Câmara de Lisboa afirmando que o MAI não tem competências para travar manifestações.Cabrita afirma ainda que a lei do direito à manifestação está desatualizada e tem de ser mudada e adaptada à atualidade e é isso a que se compromete o Governo de revisão "desde já".Será ainda apresentada uma proposta de revisão do decreto lei que regula o exercício do direito à manifestação para apreciação em Conselho de Ministros.Anabela Cabral Ferreira, do IGAI, afirma que dada a complexidade do caso entendeu "afetar três inpetores em exclusividade" e fixar o período de diligências em 60 dias.O IGAI vai ainda averiguar as circunstâncias que permitiram a concentração dos adeptos.Questionado pela CMTV sobre a velocidade a que seguia o carro do ministério no momento em que atropelou um trabalhador na A6, Eduardo Cabrita ignorou a pergunta e escolheu responder a outras referentes aos festejos do Sporting.