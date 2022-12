Minuto de silêncio pela morte de Pelé nos jogos da 14ª jornada

A Liga Portugal decretou, esta quinta-feira, um minuto de silêncio em memória a Pelé em todos os jogos referentes à 14.ª jornada da I Liga e II Liga."O futebol ficou indubitavelmente mais pobre esta semana, com o adeus a "Pelé". escreveu em comunicado o organismo do futebol português.A Liga frisa que o marco de Pelé no futebol foi enorme e " a sua genealidade marcou gerações"."Um adeus sentido é sempre uma forma de perpetuar a figura de Pelé, um desportista respeitado e um ser humano de eleição, uma referência internacional a quem a Liga Portugal presta a sua homenagem. Partiu um dos melhores!", concluí a Liga.