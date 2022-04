Os objetivos do Benfica para o que falta da época estão bem claros para Nélson Veríssimo: vencer os quatro jogos até final e ajudar Darwin Núñez a marcar o máximo de golos possível.



A equipa técnica quer capitalizar o grande momento do uruguaio, que é o goleador destacado deste campeonato com 25 golos (33 em todas as provas oficiais na temporada).









Ver comentários