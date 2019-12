"Míster desnorteado": as declarações de Podence sobre invasão a Alcochete

Daniel Podence, ex-jogador do Sporting, contou que viu Jorge Jesus bastante maltratado, após o ataque à academia. "O míster estava desnorteado. Vi-o no chão, estavam a ajudar a levantá-lo", contou o atleta via Skype, no julgamento que decorre no Tribunal de Monsanto.



Podence descreveu as agressões aos colegas, designadamente William Carvalho, Rui Patrício e Battaglia. "Tive muito medo. Até em casa espreitava sempre pelo buraco da fechadura", admitiu.

De manhã, o médico Virgílio Abreu contou que teve uma sensação estranha quando Bruno de Carvalho disse que deviam estar com ele independentemente do que acontecesse. "Fui eu que liguei ao Frederico [Varandas] e disse-lhe para ele estar no treino no dia seguinte. Era tudo atípico."