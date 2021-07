Miúdos desconfiam das apostas de Jorge Jesus

Está instalada a descrença entre a generalidade dos jogadores da formação do Benfica. Osabe que as jovens águias desconfiam da vontade de Jorge Jesus em apostar realmente nos jogadores formados no Seixal.A desilusão não é de hoje, tendo surgido na época passada. Contudo, a anunciada intenção da SAD em apostar em 2021/22 no talento da casa criou novas expectativas. Mas rapidamente voltou a desilusão.Ao que oapurou, o sentimento reinante entre os jovens da formação é que o treinador encarnado não mudou verdadeiramente o seu paradigma. Muitos dizem que a integração de alguns futebolistas da equipa B no estágio de pré-época da equipa principal ‘é só para inglês ver’.