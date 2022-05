Sérgio Conceição está a pressionar Pinto da Costa para segurar o quarteto de jovens formados no clube, permitindo a venda só pelas cláusulas de rescisão.



O CM sabe que a vontade do treinador é manter o guarda-redes Diogo Costa (22 anos), o lateral João Mário (22) e os médios Vitinha (22) e Fábio Vieira (21) por considerar que poderá construir uma equipa multicampeã com esta base.









