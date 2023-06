Modelo norte-americana partilha mensagem enviada por Neymar e deixa jogador em apuros

Uma semana depois de ter vindo a público pedir desculpa pela traição à namorada - e futura mãe da sua filha - Bruna Biancardi, Neymar volta esta quinta-feira a estar nas bocas do mundo... por algo semelhante. Desta feita, o jogador do PSG foi denunciado por Celeste Bright, modelo internacional que expôs uma mensagem que o craque lhe enviou nas redes sociais.









Segundo 'prints' divulgados por Celeste Bright, Neymar arriscou a sua sorte numa mensagem privada, onde enviou um 'emoji' a bater palmas [ver imagens]. Ora, depois de perceber de quem se tratava, a norte-americana não hesitou e partilhou essas mensagens com o público.

Recorde-se que Neymar pediu recentemente desculpa a Bruna Biancardi depois de ter sido apanhado, na véspera do Dia dos Namorados no Brasil [12 de junho], com a influencer Fernanda Campos.