Modric encabeça convocados da vice-campeã Croácia

O veterano médio Luka Modric, eleito melhor futebolista mundial em 2018, encabeça a lista de 26 jogadores convocados pelo selecionador da Croácia para a fase final do Mundial2022, que foi divulgada, esta quarta-feira, pela federação daquele país europeu.

Modric, de 37 anos, é o jogador com maior número de internacionalizações pela Croácia, com 154, e continua a ser um elemento essencial para o treinador Zlatko Dalic, depois de ter sido um dos responsáveis pela sensacional campanha no Mundial2018, disputado na Rússia.

O médio do Real Madrid, que já marcou 23 golos ao serviço da Croácia, foi instrumental na primeira presença daquele país balcânico na final do Campeonato do Mundo, perdida para a França (4-2), tendo sido distinguido como o melhor futebolista do torneio.

Os médios Kovacic e Brozovic e o avançado Perisic são outros nomes sonantes entre os eleitos do selecionador da Croácia, que perdeu alguns futebolistas influentes relativamente ao Mundial2018, com destaque para Subasic, Rakitic e Mandzukic, que terminaram as carreiras internacionais.

A Croácia integra o Grupo F do Mundial2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente a Marrocos, em 23 de novembro, e defrontando depois o Canadá, em 27, e a Bélgica, em 1 de dezembro.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Ivo Grbic (Atlético de Madrid, Esp), Ivica Ivusic (Osijek).

- Defesas: Josip Stanisic (Bayern Munique, Ale), Borna Sosa (Estugarda, Ale), Josko Gvardiol (Leipzig, Ale), Dejan Lovren (Zenit, Rus), Borna Barisic (Rangers, Esc), Domagoj Vida (AEK Atenas, Gre), Josip Juranovic (Celtic, Esc), Martin Erlic (Sassuolo, Ita), Josip Sutalo (Dínamo Zagreb).

- Médios: Luka Modric (Real Madrid, Esp), Mateo Kovacic (Chelsea, Ing), Marcelo Brozovic (Inter Milão, Ita), Mario Pasalic (Atalanta, Ita), Nikola Vlasic (Torino, Ita), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt, Ale), Lovro Majer (Rennes, Fra), Luka Sucic (Salzburgo, Aut).

- Avançados: Ivan Perisic (Tottenham, Ing), Andrej Kramaric (Hoffenheim, Ale), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna, Esp).