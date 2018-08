Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mónaco empresta Keitá Baldé ao Inter com opção de compra

Jogador contratado pelos italianos esteve no Mundial2018 ao serviço do Senegal.

O Mónaco anunciou esta segunda-feira ter emprestado, por uma época, o avançado Keitá Baldé ao Inter, com os italianos, que pagaram seis milhões de euros, a ficarem com opção de compra do futebolista internacional senegalês por 42 milhões.



"O avançado senegalês voltará ao campeonato italiano, no qual jogou durante quatro épocas com as cores da Lazio", informaram os monegascos em comunicado.



Filho de pais senegaleses, Baldé nasceu há 23 anos em Girona, Espanha, e foi formado nas camadas jovens do FC Barcelona e da Unión Esportiva Cornellà.



O atleta assinou pelo Mónaco de Leonardo Jardim há um ano.



"Agora é o momento de regressar a Itália para o início de uma experiência nova e emocionante com a camisola do Inter. Bem-vindo Keita, sorte nesta aventura", escreveram os transalpinos.



Baldé esteve no Mundial 2018 ao serviço do Senegal.