Moniz diz que Paulo Gonçalves colocou lugar à disposição mas o Benfica não aceitou

Vice das águias diz que foi "um ato nobre"do assessor jurídico do clube, apanhado na Operação e-toupeira.

19:16

José Eduardo Moniz, vice-presidente do Benfica, explicou que Paulo Gonçalves colocou o lugar à disposição face ao processo E-toupeira, mas viu a confiança reforçada por parte das águias.



"A primeira atitude que tomou foi colocar o lugar à disposição porque, segundo ele próprio afirmou, não queria colocar o Benfica perante nenhuma situação que porventura o fragilizasse. Acho que é um ato nobre, de alguém que tem a noção de que o Benfica está acima de qualquer um de nós. Está acima dele, de mim, do presidente. Como não queríamos antecipar-nos à justiça e julgamos que terá todas as possibilidades de se defender dos factos que lhe são imputados, não aceitámos", frisou Moniz à BTV.



"Aquilo que nós estamos a fazer aqui é a proteger o património do Benfica e a proteger os seus interesses e assegurar que o futuro do clube é auspicioso. É para isso que estamos aqui a trabalhar de forma apaixonada e desinteressada", acrescentou.