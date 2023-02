Montenegro manifesta "grande alegria e orgulho" na seleção portuguesa de futebol feminino

O presidente do PSD, Luís Montenegro, manifestou esta quarta-feira "grande alegria e orgulho" na seleção nacional de futebol feminino, felicitando o "trabalho árduo" que levou à qualificação para o Mundial da modalidade.

"Histórica conquista esta ida à fase final do Mundial. Grande alegria e orgulho na nossa seleção nacional de futebol feminino. Parabéns à perseverança e trabalho árduo das atletas, equipa técnica e FPF. Agora, bom mundial!", felicitou Luís Montenegro.

A mensagem do líder do maior partido da oposição foi veiculada através da rede social Twitter.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se esta quarta-feira para o Mundial de 2023, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter 'anulado' o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.