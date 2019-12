Monterrey derrota Al Saad e defronta Liverpool nas 'meias' do Mundial de Clubes

Os mexicanos do Monterrey bateram este sábado os qataris do Al Saad por 3-2 nos quartos de final do Mundial de Clubes de futebol e enfrentam o Liverpool nas meias-finais da competição que decorre em Doha, no Qatar.

A vitória começou a ser construída aos 23 minutos pelo defesa argentino Leonel Vangioni e o seu compatriota Funes Mori, avançado que passou pelo Benfica, ampliou a vantagem em cima do intervalo, aos 45+1.

Mas o Al Saad, representante do país anfitrião da competição, entrou na segunda metade disposto a encurtar as distâncias para os mexicanos, e conseguiu chegar ao golo aos 66 minutos, por intermédio do avançado argelino Baghdad Bounedjah.

A formação do defesa Pedro Correia, também conhecido por 'Ró-Ró', de 29 anos nascido em Portugal mas internacional pelo Qatar, partiu em busca do empate, mas foi o Monterrey que aproveitou o balaceamento ofensivo do adversário para fazer o 3-1, num lance concluído por Carlos Rodríguez, médio mexicano que já tinha feito a assistência para o primeiro tento do encontro.

O melhor que o Al Saad conseguiu foi reduzir para 3-2 aos 89 minutos por Abdelkarim Hassan, mas o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro e os anfitriões despediram-se da competição.

Já o Monterrey, campeão da CONCACAF (Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas), tem encontro marcado com o campeão europeu, Liverpool, numa das meias-finais, na quarta-feira, enquanto o Al Hilal e o Flamengo, de Jorge Jesus, vão disputar entre si a outra vaga na final, na terça.