Moral em cima antes da Europa: Sp. Braga vence V. Setúbal em casa

Entre os jogos da Liga Europa frente ao Rangers, o Sp. Braga voltou este domingo aos triunfos, batendo em casa o V. Setúbal (3-1), resultado que lhe confere a manutenção no terceiro lugar da Liga.Os bracarenses entraram fortes, mas no primeiro tempo os dois grandes momentos de ataque foram protagonizados pelos sadinos. No primeiro, um cabeceamento de Ghilas obrigou Matheus a uma excelente defesa. No segundo, o franco-argelino chegou mesmo a marcar, mas foi-lhe assinalado fora de jogo (20cm).Na segunda parte o Sp. Braga voltou a entrar bem e adiantou-se no marcador por Ricardo Horta, aos 63', na sequência de uma rápida transição. O golo tranquilizou a equipa minhota, que fez o 2-0 aos 75' por Bruno Wilson, correspondendo a um canto cobrado por João Novais. O V. Setúbal reduziu aos 89' por Ghilas, mas ainda sofreu o 3-1 por Trincão (90+7').