Num jogo de extrema importância para as duas equipas, que lutam pela manutenção, o Moreirense venceu o Tondela (2-0) e ultrapassou o seu adversário na tabela. Os cónegos (segunda vitória seguida) estão agora em lugar de play-off e os beirões caíram para a penúltima posição.





O 1º tempo foi amplamente dominado pelo Moreirense, que marcou dois golos no espaço de sete minutos. No primeiro, o remate de Derik Lacerda teve uma intervenção deficiente de Pedro Trigueira e Rafael Martins não perdoou na recarga. No segundo, uma grande jogada de Derik Lacerda foi correspondida por Kevin Mirallas.