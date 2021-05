Moreirense com Europa na mira após reviravolta frente ao Portimonense

O Moreirense conseguiu esta segunda-feira colar-se à cabeça do pelotão da Liga, a dois pontos do 6º lugar e a pensar nas competições europeias, ao vencer o Portimonense por 2-1.A primeira parte foi equilibrada até aos 20’. Até que, após um cruzamento de Fabrício, Aylton Boa Morte foi ‘atropelado’ na grande área por Conté. Fabrício foi chamado a marcar o penálti e colocou os algarvios na frente do marcador. O Moreirense reagiu e chegou ao empate com um golo de cabeça de Ferraresi, de costas, após um canto.Na segunda parte, o Moreirense pressionou mais e Pires ameaçou com um remate forte. Até que Gonçalo Franco deu a volta ao marcador, com um golo de cabeça após um cruzamento teleguiado de Conté.A equipa de Portimão continua ainda sem ter a manutenção garantida.