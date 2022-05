Moreirense está por um fio na Primeira Liga

Uma bomba de André Franco (64’) e um penálti falhado por Yan Matheus (90’+4) ditaram o triunfo do Estoril sobre o Moreirense, que está por um fio na Liga e, em caso de vitória do Tondela (este domingo com o Gil Vicente), vê confirmada a descida de divisão. A equipa de Sá Pinto já só pode sonhar com o play-off.O Moreirense até foi a melhor equipa em campo. Mais posse de bola (54%-46%) e mais remates (18 contra 4).O Estoril foi sempre muito sólido a defender e chegou ao golo por André Franco. A reação foi imediata, mas o desacerto do Moreirense na finalização foi de tal ordem que Yan Matheus até falhou um penálti (polémico) já nos descontos ao rematar ao poste.