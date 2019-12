A Relação do Porto confirmou a condenação do Moreirense ao pagamento de uma multa de 112 500 €, num processo de corrupção desportiva.Segundo a acusação do MP, tentou subornar 6 jogadores de equipas adversárias para subir de divisão, em 2011/12, quando estava na II Liga.A nível desportivo, o processo já foi arquivado, por ter prescrito - ficou parado 3 anos na disciplina da Liga. O Moreirense, que está na I Liga, vai recorrer para o Constitucional.