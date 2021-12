Na estreia de Lito Vidigal no comando técnico (substituiu João Henriques), o Moreirense perdeu em casa com o Portimonense (0-1). Um resultado injusto para os cónegos, que não mereciam tal desfecho porque foram melhores durante praticamente todo o jogo. A primeira parte só despertou no tempo de compensação, quando surgiram finalmente as oportunidades de golo. A primeira interpretada por Paulinho, que atirou ao lado, e depois, na última jogada, Pedrão teve de substituir Samuel na linha de baliza para evitar o golo de Filipe Soares.





No segundo tempo, o Moreirense manteve a supremacia, apesar de não criar muitas ocasiões, mas aos 87’ viria a ser traído num lance infeliz. Um corte defeituoso de Fábio Pacheco isolou Aylton Boa Morte na direita e o remate do avançado algarvio ainda desviou em Steven Vitória antes de entrar na baliza de Kewin. O Portimonense venceu assim pela primeira vez em Moreira de Cónegos, numa época em que a equipa de Paulo Sérgio está a mostrar-se arrasadora fora de casa.