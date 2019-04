Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moreirense recebe e vence Sp. Braga por um golo e volta ao quinto lugar

Guarda-redes dos arsenalistas com muita responsabilidade na derrota com o Moreirense.

Por Filipe António Ferreira | 10:51

O Moreirense recebeu e venceu o Sp. Braga, com o único golo da partida a surgir depois de um grande erro do guarda-redes Tiago Sá.



Abel Ferreira mudou apenas na baliza em relação ao jogo de terça-feira com o FC Porto, para a Taça de Portugal (1-1). Os arsenalistas não mostraram cansaço no primeiro tempo e acabaram por ter as melhores chances para marcar. Das duas vezes, Trigueira opôs-se sempre de forma magnífica a remates de Bruno Viana e Paulinho.



O Moreirense só a espaços conseguiu fazer as habituais transições rápidas, mas sem nunca fazer perigar a baliza de Tiago Sá.



A segunda parte abriu praticamente com o golo da equipa da casa, por intermédio de Ivanildo, que aproveitou um erro de Tiago Sá. A partir daí, o Sp. Braga abriu e o Moreirense passou a jogar no contra-ataque. Só por uma vez os arsenalistas - já com Dyego Sousa em campo – estiveram perto do golo: Marcelo Goiano atirou ao lado.



Os cónegos ultrapassaram a melhor pontuação de sempre do clube na Liga (48 pontos). Já o Sp. Braga pode este domingo ver o Sporting a isolar-se no terceiro lugar.