Moreirense vai à prova dos nove

O Moreirense vai jogar o play-off diante do 3º classificado da II Liga, que se ficará a conhecer este domingo, para tentar garantir a manutenção. A equipa de Ricardo Sá Pinto cumpriu o seu papel, ao golear (4-1) em casa o vizinho Vizela, e tirou partido do empate (2-2) do Tondela com o Boavista para selar o 16º lugar.









A tarde foi de emoções fortíssimas, sobretudo em Tondela, uma vez que os cónegos cedo resolveram a sua tarefa. Aos 3’ Ivanildo Fernandes foi expulso e aos 9’ Sori Mané fez o 1-0. O segundo golo surgiria também numa fase precoce, aos 16’, através de Artur Jorge, e à meia hora Derik Lacerda ampliou para 3-0. Antes do intervalo chegavam más notícias: o Tondela marcava.

Os primeiros minutos da 2ª parte devolveram a esperança, com o golo do empate do Boavista. Em Moreira, Yan Matheus fez o 4-0 e aos 77’ mais uma má notícia: nova vantagem do Tondela. Até que Yusupha fez o 2-2 que acabaria por ser decisivo para as contas.





Temporariamente aliviado, Ricardo Sá Pinto já olha para o play-off: “Demos um passo muito importante, mas faltam duas partidas e vai ser difícil porque os jogos a eliminar são diferentes e as três equipas [Rio Ave, Casa Pia ou Desp. Chaves] são boas.”