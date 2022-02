Moreirense vence Belenenses SAD por 4-1

Os dois últimos classificados encontraram-se esta segunda-feira, em Moreira de Cónegos. O Moreirense venceu o Belenenses SAD (4-1) e, desse modo, deixou os lugares de descida automática, relegando para essa zona desconfortável o vizinho Famalicão. Já a equipa de Franclim Carvalho é cada vez mais lanterna-vermelha.









O Moreirense entrou no jogo ao ataque e aos 16’ Yan Matheus, isolado, permitiu uma grande defesa a Luiz Felipe. Dois minutos depois, o avançado brasileiro já não perdoou e concluiu em golo uma jogada bem desenhada com Pedro Amador. Não demorou a resposta do Belenenses SAD, que empatou aos 25’ por Abel Camará, assistido por Diogo Calila, mas antes do intervalo tudo se precipitou contra a equipa visitante. Ndour foi expulso por uma cotovelada em Artur Jorge e, logo a seguir (43’), Pablo Santos recolocou o Moreirense em vantagem.

Na 2ª parte, e tirando partido da superioridade numérica, o Moreirense geriu o jogo com relativa tranquilidade perante um Belenenses SAD com dificuldades em incomodar Mateus Pasinato. Aos 68’ surgiu o golo da tranquilidade para os cónegos, com André Luís a marcar de fora da área após assistência de cabeça de Yan Matheus. Derik (88’) selou a goleada.