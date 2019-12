Moreirense vence dérbi bem animado

Num jogo entre vizinhos sedentos de triunfos, o Moreirense venceu este sábado o Desp. Aves, por 3-2.Um resultado que permite aos cónegos respirar um pouco melhor e que, em contrapartida, afunda ainda mais os avenses no último lugar.Num primeiro tempo intenso, o Aves adiantou-se logo aos 6’, com Mehremic a desviar um livre de Afonso Figueiredo. Logo a seguir começaram os problemas para a equipa avense, que perdeu Falcão por expulsão. O Moreirense aproveitou a vantagem numérica e deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com um bis de Fábio Abreu.Na segunda parte, o Aves chegou ao empate num penálti convertido por Mohammadi, que logo a seguir atirou à barra da baliza de Pasinato. O jogo entrou em espiral de emoções e aos 71’ Manuel Mota, com recurso ao VAR, assinalou novo penálti, agora para o Moreirense, e Steven Vitória fez o 3-2.