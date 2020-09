Morelos quer jogar no FC Porto

Alfredo Morelos pode ser o próximo reforço para o ataque do FC Porto. O campeão nacional esperava pela saída de Fábio Silva para poder avançar pelo colombiano, que também quer jogar no Dragão.

O interesse não é de agora, mas a possibilidade ganha mais força depois da venda de Fábio Silva para o Wolverhampton, a troco de 40 milhões de euros. Com este encaixe, o FC Porto já está em condições de se sentar à mesa com os responsáveis do Rangers e negociar um dos craques da equipa escocesa. Segundo o diário ‘Daily Record’, os dragões estavam mesmo à espera de concretizar a venda do português, de 18 anos, para avançar, de imediato, para as negociações por Morelos.

Da parte do colombiano, de 24 anos, a intenção é de jogar no Dragão. Morelos nunca escondeu o desejo de jogar numa das principais ligas europeias e acredita que poderá dar esse salto através do FC Porto e da visibilidade que ganharia ao jogar na Liga dos Campeões - o Rangers qualificou-se para a Liga Europa. A cumprir a quarta temporada ao serviço da equipa treinada por Steven Gerrard, Morelos também acredita que está na altura de uma nova experiência.

Alfredo Morelos já é um nome conhecido dos portistas. Na época passada deixou a sua marca nos dois jogos que disputou frente ao FC Porto na fase de grupos da Liga Europa. A 24 de outubro, fez o golo do empate para os escoceses, aos 44’ (1-1). Na Escócia, a 7 de novembro, voltou a fazer a diferença, tendo feito o primeiro golo, aos 69’ (2-0). Ao todo, Alfredo Morelos marcou 29 golos em 47 jogos na última temporada.