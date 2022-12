O japonês Morita regressou este sábado aos treinos do Sporting, depois da presença no Mundial, com motivos para sorrir. Treinou sem limitações e está a ser cobiçado por vários clubes europeus, com os italianos da Lazio à cabeça.









A chegada do médio japonês permite a Rúben Amorim completar o grupo de trabalho, a pensar no próximo jogo frente ao Marítimo, agendado para terça-feira (20h45), e no qual os leões precisam de um empate para garantir a presença nos quartos de final da Taça da Liga, competição que venceram nos dois últimos anos.

A boa campanha do Japão no Qatar, com triunfos sobre a Alemanha e a Espanha, ambos por 2-1, chamaram atenções para Morita. O jogador que o Sporting contratou ao Santa Clara por 3,8 milhões de euros pode agora deixar Alvalade por um valor a rondar os 20 milhões de euros. Tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões.





O plantel volta hoje ao trabalho para preparar o jogo com os insulares, sendo que St. Juste, Luís Neto e Daniel Bragança vão continuar a fazer tratamento às respetivas lesões.