Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube muito grande e fantástico. Sem dúvida que este é o maior desafio em toda a minha carreira", disse esta sexta-feira Morita, médio japonês, depois de ser apresentado como reforço do Sporting.



O jogador de 27 anos, que chega do Santa Clara, aproveitou para elogiar o técnico Rúben Amorim: "É inteligente e construiu uma equipa agressiva.









Ver comentários