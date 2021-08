Morreu Gerd Müller. ‘Bombardeiro’ deixa boas marcas

Gerd Müller, antigo futebolista alemão, morreu ontem aos 75 anos. O ‘bombardeiro’, como era conhecido, deixa um registo impressionante de 723 golos em 772 jogos oficiais, sendo o melhor marcador da história do campeonato alemão, com 365 golos ao serviço do Bayern Munique (década de 60 e 70).A FIFA lembra que Müller foi "o melhor marcador do Mundial de 1970" e "marcou o golo que em 1974 deu o título à República Federal da Alemanha". O organismo máximo do futebol mundial endereça ainda "os mais sentidos pêsames à família, amigos e adeptos alemães".A UEFA também veio a público lamentar a morte de Müller e garante que o antigo futebolista "será sempre recordado como um dos melhores futebolistas de todos os tempos"."Como jogador e como pessoa, Gerd Müller representa como nenhum outro o FC Bayern e o seu desenvolvimento como um dos maiores clubes do mundo. Ficará nos nossos corações para sempre", garantiu Oliver Kahn. O CEO e antigo guarda-redes do emblema bávaro deixou uma sentida mensagem no site dos germânicos.A notícia da morte do antigo jogador, que sofria há alguns anos de Alzheimer, foi dada no site oficial do Bayern Munique, clube que representou durante 15 temporadas, antes de fechar a carreira nos EUA.Müller ganhou três Taças dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões), uma Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha, tendo conquistado o Europeu de 1972 e o Mundial de 1974, no qual marcou o golo decisivo na final frente à Holanda.Começou a carreira no TSV 1861 Nördlingen, tendo depois rumado ao Bayern Munique onde passou 14 temporadas e meia. Depois terminou a carreira nos Estados Unidos, nos Fort Lauderdale Strikers. Ao serviço da ‘Mannschaft’ (seleção alemã), Gerd Müller marcou 68 golos em 62 jogos.