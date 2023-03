Morreu Gomes Amaro, antigo relatador de futebol

"Uma voz que acompanhou muitos portistas nas tardes da rádio. Descanse em paz, Gomes Amaro", pode ler-se. O post veio acompanhado por um relato do locutor.

Câmara-ardente na capela mortuária da Igreja Matriz de Espinho às 15h00 e o funeral irá realizar-se no sábado às 12h15.





Gomes Amaro, antigo relatador dos jogos de futebol do FC Porto, morreu esta quinta-feira aos 85 anos. O locutor deu voz ao futebol entre as décadas de 70 e 90 na rádio TSF e na rádio Press.Depois do óbito de Gomes Amaro ter sido noticiado, o clube endereçou uma publicação para prestar as suas condolências.As cerimónias fúnebres têm início esta sexta-feira. O corpo será levado para c