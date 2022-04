João Manuel Antão faleceu no último sábado aos 100 anos. "Um dos grandes nomes da cultura da cidade Invicta e de Portugal", como realça o FC Porto em comunicado, foi o autor da marcha dos azuis e brancos e havia completado o centenário do nascimento no mês passado.



Antão, natural de Ramalde, foi condecorado com a Ordem de Mérito Nacional pelo antigo presidente da República Jorge Sampaio.

