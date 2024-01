Morreu Joaquim Brandão de Almeida, antigo presidente do Arouca

O antigo presidente do Arouca Joaquim Brandão de Almeida, que liderou o clube entre 1967 e 1969, morreu esta sexta-feira, aos 89 anos, anunciou o emblema da I Liga de futebol nas redes sociais.

O dirigente foi o primeiro a assumir a liderança dos arouquenses após a filiação na Associação de Futebol de Aveiro, em 1967, tendo sido, por isso, uma figura importante dos primeiros anos da história do clube, como fizeram questão de lembrar os 'lobos' na sua nota de pesar.

"O FC Arouca manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do professor Joaquim Brandão de Almeida, aos 89 anos de idade. Recordaremos o seu percurso como primeiro presidente da direção do FC Arouca após a filiação do clube na Associação de Futebol de Aveiro, na temporada de 1967/1968. Aos familiares e amigos, o FC Arouca endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se.