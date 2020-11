Morreu José Bastos, antigo guarda-redes do Benfica e vencedor da Taça Latina

Morreu esta terça-feira o antigo guarda-redes do Benfica, José Bastos. Era o último jogador vivo da equipa que conquistou a Taça Latina em 1950 pelos encarnados.O antigo jogador tinha 91 anos e morreu esta terça-feira em Lisboa depois de ter sido internado ontem.José Bastos, natural de Albergaria-a-Velha, militou ainda no Atlético CP e no Beira-Mar. Foi ainda treinador do Estoril Praia.Ao longo da carreira, José Bastos conquistou ainda seis campeonatos e cinco Taças de Portugal. Ao serviço do Benfica fez 274 jogos, 196 oficiais.