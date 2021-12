Morreu José Eduardo Pinto da Costa, médico e irmão do presidente do FC Porto

José Eduardo Pinto da Costa, médico legista, professor e irmão de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, morreu esta quarta-feira, aos 87 anos, apurou o CM.



O médico era o irmão mais velho de Pinto da Costa que, recorde-se, em Novembro já tinha sofrido um duro golpe com a morte da irmã, Maria Alice, aos 86 anos.



José Eduardo Pinto da Costa era natural da Cedofeita e fez carreira como reconhecido docente e médico.



As cerimónias fúnebres decorrem esta quinta-feira, a partir das 16h30, na Igreja de São Martinho da Cedofeita.