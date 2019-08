Morreu José Luis Brown, autor do primeiro golo da final do Mundial de 1986 entre Argentina e Alemanha

A los 62 años falleció José Luis Brown, autor del primer gol argentino en la final de #México1986 ante la República Federal de Alemania.



Descansa en paz, campeón del mundo. pic.twitter.com/vNsmUP3Xzc — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) August 13, 2019







Morreu esta segunda-feira aos 62 anos José Luis Brown, defesa argentino que inaugurou o marcador na mítica final do Mundial de futebol de 1986 no México.José Luis Brown representou por 36 vezes a seleção e o golo na final de '86 foi mesmo o único pelos argentinos.O antigo jogador sofria de Alzheimer e nos últimos tempos o estado de saúde de Brown acabou por se complicar. Segundo a imprensa internacional, o jogador acabou por deixar de reconhecer os seus familiares.O velório será esta terça-feira, na sede do Estudiantes, clube no qual foi ídolo.