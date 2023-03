Morreu Just Fontaine, o melhor marcador de sempre num mundial

O jogador francês Just Fontaine morreu esta quarta-feira, aos 89 anos. O avançado foi detentor do recorde de melhor marcador numa edição do mundial, em 1958, onde marcou 13 golos.

O atleta nasceu em Marrocos e naturalizou-se francês depois de passar alguns anos a jogar em França. Enquanto jogador passou pelos marroquinos do Casablanca e pelos franceses do Nice e Reims.

O francês somou 21 jogos pela seleção gaulesa, onde apontou 31 golos. Além do título de melhor marcador de uma prova do campeonato do mundo, foi também o melhor marcador da Liga dos Campeões, na época de 1958/59.