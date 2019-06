Morreu Lennart Johansson antigo presidente da UEFA e vice-presidente da FIFA. De acordo com a Federação sueca de futebol, Lennart morreu esta terça-feira aos 89 anos após "uma doença curta".Lennart Johansson liderou a organização que junta as federações dos vários países europeus (UEFA), entre 1990 e 2007. Em 1998 chegou a ser candidato à sucessão de João Havelange, na FIFA, mas acabaria por perder para Sepp Blater.A FIFA já emitiu em comunicado uma mensagem de condolências à família e amigos."Estamos com o coração partido pela notícia do falecimento de Lennart Johansson. Ele era um amigo e uma fonte inestimável de sabedoria e inspiração. Seremos eternamente gratos por tê-lo como presidente da UEFA. Lennart sempre foi um modelo de profissionalismo e, mais importante, de humanidade ", pode ler-se.