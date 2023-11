Morreu Mário Matos, antigo jogador do Benfica conhecido como "Moinhos"

Nascido a 13 de maio de 1949, em Vila Nova de Gaia, foi j

Morreu Mário Jorge Moinhos Matos, o jogador conhecido como "Moinhos", aos 74 anos.ogador internacional, representou o Benfica quatro temporadas e venceu três Campeonatos Nacionais.Jogou também, entre outros clubes, no Boavista. Após abandonar a carreira de futebolista profissional foi treinador das camadas jovens do Boavista. É uma das figuras mais emblemáticas da história do clube axadrezado.

Em 2009, Moinhos foi sujeito a um transplante de coração, no Hospital de Coimbra. As causas da morte ainda são desconhecidas.