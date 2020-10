Morreu Marius Zaliukas, defesa que representou o Hearts e Rangers da Escócia. Tinha 36 anos

Morreu aos 36 anos o defesa central Marius Zaliukas que militou no Hearts e Rangers da Escócia.A notícia da morte do jogador foi avançada pela mulher a 11 dias de completar 37 anos. Zaliukas lutava contra uma condição desconhecida e perdeu este sábado a batalha contra a doença."Ele vai descansar em paz no silêncio eterno", disse a mulher.Marius Zaliukas realizou mais de 200 encontros pelo Hearts e fez parte da equipa que levantou a Taça da Escócia em 2012. Militou ainda no Leeds United mas voltaria ao futebol escocês para representar o Rangers.